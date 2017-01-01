«Євробачення-2017»: Самойловій можуть заборонити в’їзд в Україну на три роки

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Юлія Самойлова

СБУ підготувала документи на закриття в'їзду Юлії Самойловій терміном на три роки

Служба безпеки України може заборонити в'їзд в Україну російській представниці на «Євробаченні-2017» Юлії Самойловій на три роки. Про це сьогодні на брифінгу повідомив керівник апарату СБУ Олександр Ткачук.

«Документи на закриття в'їзду пані Самойловій терміном на три роки Службою безпеки підготовані. Як сказав голова служби Василь Грицак, закон має бути один для всіх», – заявив він.

Ткачук зазначив, що «робити якісь поблажки для окремих людей буде ознакою певної дискримінації».

«Ми приймемо це рішення (щодо Самойлової. – Ред.) найближчим часом», – додав він.

Нагадаємо, СБУ вже підготувала документ про заборону на в'їзд в Україну для Юлії Самойлової. «Закон має бути один для всіх. Вона не просто відвідувала Крим, вона ще й залишила сліди в соціальних мережах, де висловлюється з приводу України», – сказав глава СБУ Василь Грицак.

У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що заміну Самойлової шукати не будуть, а також висловив сподівання, що виконавицю все-таки пустять в Україну.

Джерело: Еспресо ТВ