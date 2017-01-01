«Євробачення-2017»: СБУ вирішує, чи дозволяти представниці РФ в’їзд до України

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Юлія Самойлова

СБУ вивчає питання щодо в’їзду Юлії Самойлової на територію України

Служба безпеки України вивчає питання щодо в’їзду на територію України представниці Росії на пісенному конкурсі «Євробачення-2017» Юлії Самойлової, яка виступала в окупованому Криму. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook речник СБУ Олена Гітлянська.

«У відповідь на численні запити журналістів з приводу Юлії Самойлової, хочу наголосити:СБУ вивчить питання та ухвалить виважене рішення щодо її в’їзду на територію України», - написала вона.

Гітлянська підкреслила, що позиція СБУ «ґрунтуватиметься виключно на нормах українського законодавства та інтересах національної безпеки».



Як повідомлялося, Юлія Самойлова, яка представлятиме РФ на пісенному конкурсі «Євробачення-2017» у Києві, виступала в Криму після його анексії. Експерти вважають, що обрання співачки представником Росії на конкурсі є провокацією з далекосяжними наслідками.

Відомо, що дівчина народилася 1989 року в республіці Комі. Вона неодноразово перемагала і ставала лауреатом музичних конкурсів, стала фіналісткою третього сезону проекту Алли Пугачової «Фактор А» в 2013 році.

2014 року Самойлова брала участь в урочистій церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор.

Нагадаємо, Україну представить на Євробаченні O.Torvald.

Також відомо, що росіяни можуть не приїхати на зустріч глав делегацій країн-учасниць Євробачення-2017