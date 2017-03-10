«Євробачення-2017» транслюватимуть за 27 млн грн шведи

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«Євробачення-2017»

Компанія має заїхати у Міжнародний виставковий центр і підключити живлення 9 квітня

ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 3 квітня уклало угоду з компанією NEP Sweden AB (Швеція) про послуги із забезпечення відеозйомки та формування телевізійного сигналу для пісенного конкурсу «Євробачення-2017» на 26,9 млн грн. Про це повідомляється у системі ProZorro.

Угода передбачає використання двох пересувних телевізійних станцій прямого ефіру та формування другої програми для екранів аудиторії:

1. Основну ПТС-1 із резервом ефірного мікшування звуку в такому складі:

повнорозмірна велика ПТС у формі автофургону з подвійним розширенням з боків, облаштована 30 камерами;

головна контрольна кімната;

друга контрольна кімната для формування програми для екранів аудиторії;

головна звукова кімната;

відеоінженерна кімната;

VTR / EVS.

2. Резервну ПТС-2 у такому складі:

повнорозмірна велика ПТС у формі автофургону з розширенням з боків, облаштована на 25 камер із розширенням;

головна кімната управління;

головна звукова кімната;

відеоінженерна кімната;

VTR / EVS зона.

Також до переліку послуг входять пересувна звукова студія, EBU Switch, дистрибуція сигналу, обладнання переглядових кімнат, відеомонітори і дисплеї тайм-коду та система автоматизації відеомікшування CuePilot.

Компанія має заїхати у Міжнародний виставковий центр і підключити живлення 9 квітня. Монтаж відбудеться 10–15 квітня, технічні репетиції – 16–19 квітня, телевізійні репетиції – 20–23 квітня, репетиції голосування, церемонії відкриття та інтервал-актів – 24–29 квітня, репетиції учасників – з 30 квітня до 7 травня, фінальні костюмні репетиції та прямі ефіри – 8–13 травня, а демонтаж – 14-15 травня.

Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції та нагальність потреби. До 7 квітня виплатять аванс 80%, а решту – після надання послуг.

На відкритих торгах для попереднього відбору єдиним конкурентом переможця була компанія Videohouse N.V. (Бельгія) із різницею в остаточній ціні 0,4%.

Швецьку NEP Sweden AB очолює Рікард Троелл Норен. За даними «Детектор медіа», компанія транслювала одні з найбільших у світі заходів: від Олімпіади до «Євробачення» та «Оскара» і має представництва у більш ніж 20 країнах світу. Зокрема, вона забезпечувала відеозйомку «Євробачення-2005» у Києві. Його проведенням опікувався Павло Грицак, який зараз відповідає за «Євробачення-2017» на посаді заступника керівника НСТУ.

Як повідомлялося, на всі дев’ять подій «Євробачення» вже продано 26 тисяч 919 квитків на загальну суму 36 млн 232 тис. грн, що становить 80% від очікуваних надходжень.

Сценарії для шоу «Євробачення-2017» напишуть британці Алекс Ворал і Тім Телін.

Нагадаємо, півфінали «Євробачення-2017» відбудуться 9 та 11 травня. Фінал — 13 травня. Ареною шоу обрано Міжнародний виставковий центр у Києві.

Джерело: Наші гроші