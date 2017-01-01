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    «Євробачення-2017»: у Києві створять «діалогову» поліцію

    • Сьогодні, 18:18
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    Поліція Києва
    Поліція Києва

    Методика діалогу розроблена понад десять років тому в Німеччини та Швеції і полягає в захисті права громадян на свободу зібрань

    У Києві напередодні «Євробачення-2017» з’явиться «діалогова» поліція, яка згідно з іноземним досвідом, використання можливостей «поліції діалогу» суттєво знижує рівень агресії учасників масових заходів. Про це йдеться на сторінці у Facebook МВС України.

    «Поліція Діалогу — ще один крок у підготовці до «Євробачення». «Діалогова» поліція відтепер і в Україні», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, методика діалогу широко використовується в країнах ЄС, розроблена понад десять років тому в Німеччини та Швеції і полягає в захисті права громадян на свободу зібрань.

    «Анти-конфліктні групи поліцейських, одягнені в яскраві жилети замість звичайного обмундирування підрозділів спецпризначення, перебувають серед натовпу. Такі поліцейські підтримують постійний контакт з людьми, щоб кожен розумів свої права та обов’язки, і учасники зібрання почувалися захищеними», — йдеться в повідомленні.

    Також було зазначено, що працівники пройшли 6 тренінгів, організованих Консультативною місією Європейського Союзу (EUAM Ukraine), 120 правоохоронців стали першопрохідцями української поліції діалогу і тепер застосовуватимуть набуті знання у 10 найбільших містах країни та 23 випускники курсів отримали сертифікати тренерів — і далі навчатимуть своїх колег.

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