«Євробачення-2017»: Учасниці від Македонії зробили пропозицію руки і серця

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Представниці Македонії зробили пропозицію руки і серця

Представниця Македонії Яна Бурческа зізналася, що вагітна

Учасниці «Євробачення-2017» зробили пропозицію руки і серця прямо під час другого півфіналу пісенного конкурсу.

Під час очікування результатів голосування у другому півфіналі, ведучому представниця Македонії - Яна Бурческа зізналася, що чекає дитину. За її словами, поруч з нею і майбутній батько.

У цей момент, чоловік, що сидів поруч, став на коліно перед співачкою і зробив їй пропозицію руки і серця.

Дівчина розплакалася від несподіванки, але відповіла «Так».

Як підкреслив ведучий, це вперше за історію «Євробачення», що під час конкурсу зробили пропозицію руки і серця.

Нагадаємо, 10 з 18 учасників другого півфіналу пісенного конкурсу «Євробачення 2017», який відбувся 11 травня в Києві, пройшли у фінал.

Нагадаємо, у Києві за результатами другого півфіналу «Євробачення-2017» визначилися останні фіналісти.

За результатами першого півфіналу «Євробачення-2017» у фінал вийшли 10 учасників.

Також у фіналі Євробачення виступлять п'ять представників країн-засновників Євробачення (Франції, Німеччини, Італії, Іспанії і Великобританії, - ред.) та представник України, яка минулого року перемогла у конкурсі.