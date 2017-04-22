«Євробачення-2017» виграв представник Португалії
- Сьогодні, 01:34
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На сцену цього вечора вийшли 26 учасників пісенного конкурсу
Щойно у Києві завершився фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017». Його переможцем став представник Португалії Сальвадор Собрал.
Сальвадор Собрал з піснею «Amar Pelos Dois» сенсаційно здобуває перемогу на «Євробаченні 2017» та набрав найбільшу кількість балів - 682.
Друге місце посів Крістіан Костов з Болгарії, а третє - SunStroke Project, які на Євробаченні 2017 представляли Молдову.
Гурт O.Torvald, який представляв Україну, посів 24 місце.
На сцену цього вечора вийшли 26 учасників пісенного конкурсу.
За результатами першого півфіналу у фінал пройшли: Молдова, Азербайджан, Греція, Швеція, Португалія, Польща, Вірменія, Австралія, Кіпр, Бельгія.
Переможцями другого півфіналу стали конкурсанти з Болгарії, Білорусі, Хорватії, Угорщини, Данії, Ізраїлю, Румунії, Норвегії, Нідерландів та Австрії.
Крім того, автоматично у фінал потрапили 5 представників країн-засновниць «Євробачення», а саме Іспанія, Італія, Великобританія, Німеччина, Франція, а також Україна як переможець минулорічного пісенного конкурсу.
26 країн виступали у такому порядку:
- # 01 Israel – IMRI- I Feel Alive
- # 02 Poland - Kasia Moś-Flashlight
- # 03 Belarus – Naviband - Story Of My Life
- # 04 Ausrtia - Nathan Trent- Running On Air
- # 05 Armenia - Artsvik- Fly With Me
- # 06 The Netherlands - OG3NE - Lights And Shadows
- # 07. Moldova - Sunstroke Project - "Hey Mamma"
- # 08. Hungary - Joci Pápai – Origo
- # 09. Italy - Francesco Gabbani - Occidentali’s Karma
- # 10. Denmark – Anja - Where I Am
- # 11. Portugal - Salvador Sobral - Amar Pelos Dois
- # 12. Azerbaijan – Dihaj – Skeletons
- # 13. Croatia - Jacques Houdek - My Friend
- # 14. Australia – Isaiah - Don’t Come Easy
- # 15. Greece – Demy - This is Love
- # 16. Spain - Manel Navarro – Do it for your lover
- # 17. Norway – JOWST- Grab The Moment
- # 18 United Kingdom - Lucie Jones - Never Give Up On You
- # 19. Cyprus - Hovig Song - "Gravity".
- # 20. Romania - Ilinca ft. Alex Florea - Yodel It!
- # 21. Germany – Levina - Perfect Life
- # 22 Ukraine - O.Torvald – Time
- # 23 Belgium – Blance - City lights
- #24 Sweden - Robin Bengtsson - I Can’t Go On
- #25 Bulgaria - Kristian Kostov - Beautiful Mess
- #26 France – Alma - Requiem.
Раніше повідомлялося, що Національна суспільна телерадіокомпанія України замовила трьох відомих українських співачок на фінальну частину «Євробачення» на 1,58 млн. грн.
Найдорожче коштуватиме виступ Джамали – 986 тис грн. отримає ФОП Джамаладінова Сусана Амінівна, яка перемогла у «Євробаченні» в 2016 році.
ФОП Лижичко Руслана Степанівна отримає 394 тис грн. за виступ Руслани, яка вигравала «Євробачення» у 2004 році.
Також у фіналі виступатиме гурт «Onuka» з Національним академічним оркестром народних інструментів (НАОНІ). Видатки на них у сумі становлять 213 тис грн.
Оркестр і солістка «Онуки» ФОП Жижченко Наталія Олександрівна отримають по 45 тис грн.ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 9 травня уклало договір з ФОП Нещадим Теодор Вікторович на виготовлення відеоролика для фіналу пісенного конкурсу «Євробачення 2017» загальною вартістю 891,3 тис. грн.