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    «Євробачення-2017»: вже продано 15 тис. квитків

    • Сьогодні, 11:07
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    Україна очікує на прибуття значної кількості іноземних гостей, - Кириленко

    Станом на сьогоднішній ранок на пісенний конкурс Євробачення-2017, фінал якого відбудеться в Києві, продано 14,951 тис. квитків. Про це під час засідання парламенту заявив віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко.

    «14 лютого розпочався офіційний продаж квитків. Станом на 9:30 сьогоднішнього дня продано 14 тис. 951 квиток», - сказав він.

    Кириленко також додав, що Україна очікує на прибуття значної кількості іноземних гостей. «Уже зараз велика кількість квитків придбані у Великобританії, у Німеччині, в Росії і інших країнах, головним чином, Європи», - зазначив він.

    Нагадаємо,що у Києві до міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017» додатково встановлять 4 тис. камер відеоспостереження та дата-центр найсучаснішого рівня.

    Як повідомлялось, 23 лютого стартувала третя хвиля продажу квитків на Євробачення-2017.
    Євробачення відбудеться навесні 2017 року в Києві. Головною ареною конкурсу стане Міжнародний виставковий центр. Півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня. Загалом продаж і бронювання квитків здійснюватиметься для дев’яти шоу – шість генеральних репетицій, два півфінальні змагання і фінал Євробачення-2017.

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