«Євробачення-2017»: вже продано 15 тис. квитків
- Сьогодні, 11:07
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Україна очікує на прибуття значної кількості іноземних гостей, - Кириленко
Станом на сьогоднішній ранок на пісенний конкурс Євробачення-2017, фінал якого відбудеться в Києві, продано 14,951 тис. квитків. Про це під час засідання парламенту заявив віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко.
«14 лютого розпочався офіційний продаж квитків. Станом на 9:30 сьогоднішнього дня продано 14 тис. 951 квиток», - сказав він.
Кириленко також додав, що Україна очікує на прибуття значної кількості іноземних гостей. «Уже зараз велика кількість квитків придбані у Великобританії, у Німеччині, в Росії і інших країнах, головним чином, Європи», - зазначив він.
Нагадаємо,що у Києві до міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017» додатково встановлять 4 тис. камер відеоспостереження та дата-центр найсучаснішого рівня.
Як повідомлялось, 23 лютого стартувала третя хвиля продажу квитків на Євробачення-2017.
Євробачення відбудеться навесні 2017 року в Києві. Головною ареною конкурсу стане Міжнародний виставковий центр. Півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня. Загалом продаж і бронювання квитків здійснюватиметься для дев’яти шоу – шість генеральних репетицій, два півфінальні змагання і фінал Євробачення-2017.