«Євробачення-2017»: Залишилися квитки на два неефірних шоу фіналу

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Залишилися квитки на два неефірних шоу фіналу «Євробачення-2017»

Придбати квитки можна на сайті офіційного квиткового оператора Concert.ua

Квитки на другий півфінал Євробачення-2017 було повністю розпродано за кілька годин до початку шоу, але ще залишилися квитки на два неефірних шоу фіналу 12 та 13 травня.

Про це повідомляється на сайті Eurovision.ua.

«Все ще є можливість придбати квитки на два неефірні концерти фіналу Євробачення-2017, які відбудуться 12 травня о 22:00 та 13 травня о 14:00 (сімейне шоу). Придбати квитки можна на сайті офіційного квиткового оператора Concert.ua. Не втрать свій шанс наживо побачити Євробачення - 2017! Кількість квитків на шоу обмежена», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, цьогорічне Євробачення є 62-м пісенним конкурсом.

Сьогодні о 22:00 розпочався другий півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2017».

Наприкінці другого півфіналу ведучі Євробачення Володимир Остапчук, Олександр Скічко та Тімур Мірошниченко оголосять результати глядацького голосування в сумі з оцінками від національних журі країн-учасниць, і стануть відомі імена ще 10 конкурсантів, які проходять до фіналу Євробачення.

Нагадаємо, українці зможуть голосувати за артистів, які виступлять у другому півфіналі.