«Євробачення»: Опубліковано відео виступу України

Гурт O.Torvald вийшов на сцену 22-м

Гурт O.Torvald 13 травня представив Україну у фіналі пісенного конкурсу Євробачення.

Українці вийшли на сцену 22-ми.

Вони представили нашу країну зі своєю емоційною піснею Time.

Як відомо, через трагедію в Авдіївці президент Петро Порошенко скасував візит на фінал пісенного конкурсу Євробачення в Києві.

Ввечері у суботі бойовики «ДНР» обстріляли стару частину міста Авдіївка, внаслідок чого загинули четверо мирних жителів, одного важко поранено.

У Києві 13 травня о 22:00 розпочався фінал Євробачення-2017. На сцену цього вечора вийшли 26 учасників пісенного конкурсу.

Глядачі «Євробачення» пісенного конкурсу зможуть проголосувати за виконавця, який припав їм до душі. Голосування буде проводитись за допомогою SMS та телефонних дзвінків з будь-якого мобільного або стаціонарного телефону.