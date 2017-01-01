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    «Євробачення»: Опубліковано відео виступу України

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    Гурт O.Torvald
    Гурт O.Torvald

    Гурт O.Torvald вийшов на сцену 22-м

    Гурт O.Torvald 13 травня представив Україну у фіналі пісенного конкурсу Євробачення.

    Українці вийшли на сцену 22-ми.

    Вони представили нашу країну зі своєю емоційною піснею Time.

    Як відомо, через трагедію в Авдіївці президент Петро Порошенко скасував візит на фінал пісенного конкурсу Євробачення в Києві.

    Ввечері у суботі бойовики «ДНР» обстріляли стару частину міста Авдіївка, внаслідок чого загинули четверо мирних жителів, одного важко поранено.

    У Києві 13 травня о 22:00 розпочався фінал Євробачення-2017. На сцену цього вечора вийшли 26 учасників пісенного конкурсу.

    Глядачі «Євробачення» пісенного конкурсу зможуть проголосувати за виконавця, який припав їм до душі. Голосування буде проводитись за допомогою SMS та телефонних дзвінків з будь-якого мобільного або стаціонарного телефону. 

    Євробачення українці Авдіївка
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