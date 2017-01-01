«Євробачення»: стали відомі імена українських суддів
- Сьогодні, 15:44
-
Розсилка
Поет Юрій Рибчинський
Фото: Главком
Цього року система голосування залишиться такою ж як була і минулого
Організатори «Євробачення-2017» оприлюднили імена членів міжнародного журі від кожної країни-учасниці.
Ця інформація з'явилася на офіційній сторінці конкурсу в Україні.
Від України оцінки конкурсантам виставлятимуть поет Юрій Рибчинський, призер конкурсу «Дитяче Євробачення-2013» Софія Тарасова, композитор і аранжувальник Сергій Грачов, продюсер Яна Прядко і радіоведучий Серж Гагарін.
Голос журі становить 50% від загального результату голосування в конкурсі.
Традиційно, музичні судді зберуться разом, щоб подивитися другу генеральну репетицію, кожен із журі виставить оцінки в прямому ефірі на супутниковому телеканалі.
Кожен член журі повинен оцінити учасника, номер, вокал і пісню. Після їхнього голосування Європейський мовний союз отримає бали від журі.
Рейтинг журі, в поєднанні з телеголосуванням, буде оголошений спікерами із кожної країни у ніч фіналу в прямому ефірі.
Цього року система голосування залишиться такою ж як була і минулого. Тому журі та телеглядачі оголосять свої бали окремо одне від одного, щоб показати глядачам, хто як проголосував.