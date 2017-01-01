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    «Євробачення»: стали відомі імена українських суддів

    • Сьогодні, 15:44
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    <p>Поет Юрій Рибчинський</p> <p>Фото: Главком</p>

    Поет Юрій Рибчинський

    Фото: Главком

    Цього року система голосування залишиться такою ж як була і минулого

    Організатори «Євробачення-2017» оприлюднили імена членів міжнародного журі від кожної країни-учасниці.

    Ця інформація з'явилася на офіційній сторінці конкурсу в Україні.

    Від України оцінки конкурсантам виставлятимуть поет Юрій Рибчинський, призер конкурсу «Дитяче Євробачення-2013» Софія Тарасова, композитор і аранжувальник Сергій Грачов, продюсер Яна Прядко і радіоведучий Серж Гагарін.

    Голос журі становить 50% від загального результату голосування в конкурсі.

    Традиційно, музичні судді зберуться разом, щоб подивитися другу генеральну репетицію, кожен із журі виставить оцінки в прямому ефірі на супутниковому телеканалі.

    Кожен член журі повинен оцінити учасника, номер, вокал і пісню. Після їхнього голосування Європейський мовний союз отримає бали від журі.

    Рейтинг журі, в поєднанні з телеголосуванням, буде оголошений спікерами із кожної країни у ніч фіналу в прямому ефірі.

    Цього року система голосування залишиться такою ж як була і минулого. Тому журі та телеглядачі оголосять свої бали окремо одне від одного, щоб показати глядачам, хто як проголосував. 

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