«Євробачення»: стали відомі імена українських суддів

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Поет Юрій Рибчинський Фото: Главком

Цього року система голосування залишиться такою ж як була і минулого

Організатори «Євробачення-2017» оприлюднили імена членів міжнародного журі від кожної країни-учасниці.

Ця інформація з'явилася на офіційній сторінці конкурсу в Україні.

Від України оцінки конкурсантам виставлятимуть поет Юрій Рибчинський, призер конкурсу «Дитяче Євробачення-2013» Софія Тарасова, композитор і аранжувальник Сергій Грачов, продюсер Яна Прядко і радіоведучий Серж Гагарін.

Голос журі становить 50% від загального результату голосування в конкурсі.

Традиційно, музичні судді зберуться разом, щоб подивитися другу генеральну репетицію, кожен із журі виставить оцінки в прямому ефірі на супутниковому телеканалі.

Кожен член журі повинен оцінити учасника, номер, вокал і пісню. Після їхнього голосування Європейський мовний союз отримає бали від журі.

Рейтинг журі, в поєднанні з телеголосуванням, буде оголошений спікерами із кожної країни у ніч фіналу в прямому ефірі.

Цього року система голосування залишиться такою ж як була і минулого. Тому журі та телеглядачі оголосять свої бали окремо одне від одного, щоб показати глядачам, хто як проголосував.