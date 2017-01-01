«Євробачення» у Києві буде безалкогольним

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У Києві обмежать продаж алкоголю під час «Євробачення»

Київрада має намір обмежити реалізацію алкоголю під час «Євробачення-2017».

Як повідомляє прес-служба Київради, на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики депутати підтримали звернення Національної поліції України щодо заборони продажу спиртного під час проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2017».

Йдеться про заборону продажу пива (окрім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових у межах окремих територій міста Києва для мінімізації ризиків виникнення правопорушень під час «Євробачення-2017».

Відповідно до пропозицій Національної поліції України, обмеження передбачаються з 4 травня до 15 травня на території, прилеглій до «Євромістечка», та з 8 до 13 травня на території довкола Міжнародного виставкового центру.

Комісія з питань торгівлі вирішила доручити Департаменту промисловості виконавчого органу Київради (КМДА) підготувати відповідне розпорядження.

До речі, Господарський суд Києва зобов’язав Київраду скасувати її рішення від 22 вересня 2016 року про заборону продажу алкоголю з 23:00 до 10:00.