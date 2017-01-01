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    «Євробачення»: у ніч фіналу київське метро працюватиме майже до ранку

    • Сьогодні, 10:22
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    Київське метро
    Київське метро

    Столичний метрополітен з 9 по 14 травня працюватиме довше

    Столична підземка працюватиме у ніч з 12 на 13 травня та з 13 на 14 травня до майже четвертої ранку.

    Про це повідомляє Київський метрополітен у Twitter.

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    З 8 на 9 та з 10 на 11 травня столична підземка працюватиме на одну годину довше.

    Під час півфіналів «Євробачення» з 9 на 10 та з 11 на 12 травня – на дві години довше.

    В останні два дні «Євробачення» з 12 на 13 та з 13 на 14 травня – на три години довше.

    «Главком» також повідомляв, що офіційна церемонія відкриття «Євробачення-2017» у Києві відбудеться в Конгресно-виставковому центрі «Парковий» 7 травня. А перед цим відбудеться урочиста хода конкурсантів червоною доріжкою. Наразі доріжку монтують біля центрального входу до Верховної Ради. 

    Україна виступить під 22-м номером у фіналі пісенного конкурсу.

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