Євродепутат Гармс запевнила, що Україна не залишиться на самоті у боротьбі з агресією РФ

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Ребекка Гармс в Авдіївці

Ребекка Гармс також документувала в Авдіївці наслідки обстрілів бойовиків

Євродепутат Ребекка Гармс після відвідин прифронтової Авдіївки заявила, що її вразили українські офіцери та солдати.

«Вони справжні герої, які мужньо і непохитно захищають мирне населення Авдіївки та України в цілому. Я це бачила в їхніх очах», - заявила Ребекка Гармс, повідомляють у прес-центрі штабу АТО.

Євродепутат наголосила, що зараз увесь світ перебуває у стані тривоги через події на Донбасі і Україна не залишиться на самоті у боротьбі з російською агресією.

«Наш Європейський Парламент засуджуватиме зухвалі і жорсткі обстріли міста, наслідки яких я сьогодні побачила, тут, в Авдіївці, Ми зробимо усе можливе, аби знижувався рівень напруги у регіоні та продовжувалося чітке виконання положень Мінських домовленостей», заявила Гармс.

Також депутат Європейського Парламенту задокументувала докази злочинів проти України, аби передати їх до Міжнародного трибуналу.

Як відомо, впродовж усього часу війни в Авдіївці постраждало 1032 будинки в приватному секторі та 91 багатоповерхівка

За період з 29 січня в Авдіївці було пошкоджено 328 цивільних будинків.