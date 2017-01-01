Євродепутат їздив до Криму за гроші російських спонсорів
- Сьогодні, 09:39
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Депутат Європарламенту заявив, що для нього це «звичайна практика»
Євродепутат із правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) Маркус Претцель (Marcus Pretzell) побував у окупованому Росією Криму.
Як повідомляє DW, його вояж у квітні 2016 року оплачував російський фонд.
Претцель визнав правдивість цих відомостей в розмові з журналістами на конгресі правих популістів в Кобленці, передає агентство dpa.
Євродепутат від АдН заявив, що це, на його думку, «звичайна практика».
Політик брав участь у триденному Ялтинському міжнародному економічному форумі (ЯМЕФ) і жив в п'ятизірковому курортному готелі Mriya.
За даними Der Spiegel, всі витрати Претцеля взяв на себе «російський фонд, який повинен економічно підтримувати анексований Крим». Назву організації видання не вказало. Організатором ЯМЕФ є однойменний фонд за підтримки адміністрації президента РФ.
Участь у форумі коштувала від 1500 до 1800 євро, пише тижневик з посиланням на організаторів ЯМЕФ. Ця сума не включає в себе витрати на переліт до Криму і назад.
Маркус Претцель очолює відділення АдН у федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія і одружений зі співголовою партії Фрауке Петрі (Frauke Petry).