Євродепутат з Італії сфотографувалася в окупованому Луганську біля пам’ятника Леніну
- Вчора, 23:44
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Елеонора Форенца приїхала до бойовиків на «святкування» 1 травня
Євродепутат з Італії Елеонора Форенца, представниця «Партії комуністичного відродження», опублікувала свої фото зі святкування 1 травня в окупованому бойовиками Луганську.
«Ми не знаємо, чому ви кажете до побачення, Ленін, ми кажемо – привіт, Володимире», – написала Форенца у Facebook під фотографією біля пам’ятника Леніну.
У Європарламенті 40-річна Форенца входить до фракції Європейські об’єднані ліві/Ліво-зелені Півночі.
Напередодні ватажок терористичного угруповання «ЛНР» Ігор Плотницький заявив, що представники понад 20 держав взяли участь у першотравневих урочистостях у окупованому Луганську, серед них й Елеонора Форенца.
Нагадаємо, колишній «мер» Донецька, а нині співробітник адміністрації Захарченка Юрій Мартинов на Першотравень прийшов зі зброєю і рацією.