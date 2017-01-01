Євродепутат з Італії сфотографувалася в окупованому Луганську біля пам’ятника Леніну

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Євродепутат Елеонора Форенца

Елеонора Форенца приїхала до бойовиків на «святкування» 1 травня

Євродепутат з Італії Елеонора Форенца, представниця «Партії комуністичного відродження», опублікувала свої фото зі святкування 1 травня в окупованому бойовиками Луганську.

«Ми не знаємо, чому ви кажете до побачення, Ленін, ми кажемо – привіт, Володимире», – написала Форенца у Facebook під фотографією біля пам’ятника Леніну.

У Європарламенті 40-річна Форенца входить до фракції Європейські об’єднані ліві/Ліво-зелені Півночі.

Напередодні ватажок терористичного угруповання «ЛНР» Ігор Плотницький заявив, що представники понад 20 держав взяли участь у першотравневих урочистостях у окупованому Луганську, серед них й Елеонора Форенца.

Нагадаємо, колишній «мер» Донецька, а нині співробітник адміністрації Захарченка Юрій Мартинов на Першотравень прийшов зі зброєю і рацією.