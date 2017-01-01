  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Євродепутат з Італії сфотографувалася в окупованому Луганську біля пам’ятника Леніну

    • Вчора, 23:44
    • Розсилка
    Євродепутат Елеонора Форенца
    Євродепутат Елеонора Форенца

    Елеонора Форенца приїхала до бойовиків на «святкування» 1 травня

    Євродепутат з Італії Елеонора Форенца, представниця «Партії комуністичного відродження», опублікувала свої фото зі святкування 1 травня в окупованому бойовиками Луганську.

    «Ми не знаємо, чому ви кажете до побачення, Ленін, ми кажемо – привіт, Володимире», – написала Форенца у Facebook під фотографією біля пам’ятника Леніну.

    У Європарламенті 40-річна Форенца входить до фракції Європейські об’єднані ліві/Ліво-зелені Півночі.

    Напередодні ватажок терористичного угруповання «ЛНР» Ігор Плотницький заявив, що представники понад 20 держав взяли участь у першотравневих урочистостях у окупованому Луганську, серед них й Елеонора Форенца.

    Нагадаємо, колишній «мер» Донецька, а нині співробітник адміністрації Захарченка Юрій Мартинов на Першотравень прийшов зі зброєю і рацією. 

    Читайте також
    ЛНР Європарламент Луганськ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ