Єврокомісар Ган запевнив: ЄС повністю підтримує Україну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

єврокомісар Йоханнес Ган

ЄС повністю підтримує реформи, які проводить уряд в соціальній, економічній і торговій сфері

Перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів та єврокомісар Йоханнес Ган під час зустрічі обговорили продовження санкцій проти Російської Федерації

Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

«Сьогодні як ніколи важливо, щоб ЄС продовжував демонструвати єдність і солідарність у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України. Санкції ЄС залишаються одним з найбільш ефективних механізмів стримування російської агресії. Ми розраховуємо на подальшу підтримку ЄС, включаючи надання додаткових торговельних преференцій для України», - наголосив Кубів.

У свою чергу Йоханнес Ган запевнив, що ЄС повністю підтримує Україну та привітав амбітні реформи, які проводить уряд в соціальній, економічній і торговій сфері.

«В ЄС ми бачимо як Україна рішуче працює для зміцнення економіки України в діючих складних умовах. Розуміємо і підтримуємо Вас так реформи повинні нарешті позитивно позначитися на житті громадян, збільшити їх доходи, поліпшити соціальну складову. Наша основна задача - допомогти стабілізувати ситуацію в Україні. А те, як ви впоралися з питанням 1700000 внутрішніх переселенців досі служить нам в ЄС в якості прикладу рішучості і мужності Україні в подоланні труднощів, викликаних ситуацією на Сході», - зазначив єврокомісар Ган.