Єврокомісар Кінг припускає зв’язок між терактами в Лондоні та Брюсселі

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Місце теракту в Лондоні

Джуліан Кінг не вірить, що напад у Лондоні збігся з річницю брюссельських терактів випадково

Європейський комісар з питань безпеки Джуліан Кінг припустив можливість існування зв'язку між терактом у середу в Лондоні й атаками терористів-смертників у Брюсселі рівно рік тому.

Про це повідомляє Вirmingham Мail.

«Я не думаю, що це було абсолютно випадково, що напад стався в першу річницю брюссельських терактів», - сказав він.

За словам Кінга, дії нападника в Лондоні вписуються в модель поведінки, «яку ми бачили раніше під час терактів з використанням автомобілів у Берліні та Ніцці торік».

Він наголосив, що терористична загроза залишається надзвичайно високою по всій Європі.

Нагадаємо, в середу, 22 березня, вдень у Лондоні чоловік обстріляв кілька десятків людей. В результаті стрілянини була припинена робота плати громад британського парламенту.

Потім автомобіль задавив кількох людей на Вестмінстерському мосту в Лондоні, де раніше стався інцидент зі стріляниною.

Загалом відомо про чотирьох загиблих та 40 поранених внаслідок теракту.

Згодом поліція застрелила нападника біля парламенту.

Терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вчорашню стрілянину біля парламенту в Лондоні.

Детальніше читайте в матеріалі «Главкома» «Теракт у Лондоні: авто задавило людей на Вестмінстерському мосту».

Зазначимо, що 22 березня 2016 року у Брюссельському аеропорту і на станції метро у центральній частині міста внаслідок вибухів загинули 32 людини.