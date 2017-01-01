Єврокомісія надасть спостерігачам ОБСЄ на Донбасі 3 млн євро

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Спостерігачі ОБСЄ

Кошти призначені для супутникової візуальної розвідки

Європейська Комісія надасть Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні фінансування у розмірі 3 мільйона євро для супутникової візуальної розвідки. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Єврокомісії.

Фінансування надається в рамках Інструменту сприяння стабільності та миру.

«Використання супутникових зображень дозволяє здійснювати більш ретельний моніторинг ситуації в тих районах, куди, на жаль, спостерігачі досі не мають доступу, а також сприяє більш ефективному розміщенню спостерігачів в цілому», - наводяться у повідомленні слова верховної представниці ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріки Могеріні.

Як зазначила Могеріні, це фінансування «підтверджує тверду прихильність Європейського Союзу дотриманню мінських угод, які пропонують найкращу можливість просування мирного, довгострокового розв'язання конфлікту в Україні».

Загалом в рамках Інструменту сприяння стабільності та миру ЄС надав фінансування спостерігачам ОБСЄ вже в обсязі 30 мільйонів євро, нагадується в повідомленні.

Мандат СММ ОБСЄ на Донбасі було подовжено до березня 2018 року.

«Главком» також повідомляв, що у період з 13 по 19 березня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на 75% більше випадків застосування забороненого Мінськими угодами озброєння, аніж за попередній тиждень

Джерело: DW