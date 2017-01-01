Європа вже сумує за Британією – Туск



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Туск і Тім Барроу Фото: REUTERS

Туск вказав на позитивний бік Brexit - Євросоюз став згуртованішим

Глава Європейської Ради Дональд Туск сказав, що немає потреби прикидатися, що сьогоднішній день є щасливим, оскільки більшість європейців і половина британців не хотіла Brexit, передає ZN.ua з посиланням на AP.

Однак Туск зазначив, що позитивною стороною виходу Британії стало те, що члени Євросоюзу стали більш рішучими і об'єднаними, ніж раніше. Туск додав, що Європа "вже сумує за Британією. Головним пріоритетом Євросоюзу зараз стане мінімізація наслідків для громадян, бізнесу та держав Євросоюзу.

Як повідомлялося, сьогодні постійний представник Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Тім Барроу передав Туску лист про офіційний початок процедури виходу Британії зі складу Європейського Союзу відповідно до 50 статті Договору про ЄС.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей підписала лист, який офіційно починає процедуру виходу Британії з ЄС – Brexit.

Також нагадаємо, голова Євроради Туск збирає саміт ЄС щодо Brexit на 29 квітня.

Раніше парламент Британії наділив Мей повноваженнями запуску процедури Brexit.

Під час референдуму в червні 2016 року більшість жителів Британії (51,9%) висловилися за вихід країни зі складу ЄС.