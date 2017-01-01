Європарламент підтримав вільну торгівлю з Канадою

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Угода усуне тарифи на найбільш продавані товари і послуги

Депутати Європарламенту сьогодні на пленарному засіданні схвалили Всебічну економічно-торговельну угоду з Канадою (CETA), повідомляється на сайті парламенту.

Угоду було схвалено 408 голосами, проти – 254 та 33 тих, що утрималися.

«Прийнявши CETA, ми обрали відкритість, зростання і високі стандарти порівняно з протекціонізмом і застоєм. Канада є країною, з якою ми поділяємо спільні цінності, і союзник, на якого ми можемо покластися. Для процвітання наших громадян ми разом можемо будувати мости, а не стіни. CETA буде маяком для майбутніх торговельних угод у всьому світі», – заявив після голосування доповідач парламенту Артіс Пабрікс.

Зазначається, що угода усуне тарифи на найбільш продавані товари і послуги. Вона також передбачає взаємне визнання сертифікації для широкого спектра продуктів. Канада відкриє свої федеральні і муніципальні ринки, які вже відкриті в Європі.

Проте угода не усуне тарифні бар’єри в галузі суспільних послуг, аудіовізуальних та транспортних послуг і в продажу таких сільськогосподарських продуктів, як молочні продукти, птиця та яйця.

Як відомо, 30 жовтня лідери Євросоюзу та канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо підписали у Брюсселі угоду про зону вільної торгівлі.