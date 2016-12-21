Європарламент планує затвердити безвіз для Грузії у лютому



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Безвізовий режим для Грузії

Європарламент зможе проголосувати за скасування віз для Грузії на початку лютого

В Європейському парламенті розраховують, що голосування щодо безвізового режиму для громадян Грузії відбудеться під час першої лютневої сесії. Про це заявила в коментарі «Європейській правді» доповідачка Європарламенту з українського питання Марія Габріел.

Вона запевнила, що під час тріалогу щодо Грузії не було визначено конкретну дату набуття чинності безвізового режиму для громадян цієї країни.

«Наразі немає чіткої дати початку дії (безвізового режиму. – Ред.), оскільки ми досі намагаємося скоротити певні періоди, пов’язані з юридичними та технічними перевірками. Я сподіваюся, що Європарламент зможе проголосувати (за скасування віз для Грузії. – Ред.) на початку лютого», – заявила вона.

Пленарні засідання Європарламенту з цього питання заплановані на 1 та 2 лютого.

Джерела «ЄвроПравди» у дипломатичних колах пояснили, що додаткову затримку в даному процесі створює те, що так званий механізм призупинення було схвалено 15 грудня у терміновому режимі, і тепер юридичні служби ЄС мають детально проаналізувати даний документ та за необхідністю внести до нього технічні правки.

До завершення даного процесу грузинське питання не буде винесено на розгляд у пленарну залу.

Раніше повідомлялося, що Грузія може отримати безвіз із ЄС швидше, ніж Україна.

13 грудня Європарламент та Рада ЄС досягли згоди щодо візової лібералізації для Грузії.

Нагадаємо, комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) затвердив від імені Ради ЄС компромісний текст, узгоджений з Європейським парламентом, щодо механізму призупинення безвізового режиму.

Європарламент може проголосувати за механізм призупинення безвізу вже наступного тижня.