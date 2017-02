Європарламент підтримав безвіз для Грузії

Візову лібералізацію для громадян Грузії підтримали 553 євродепутати

Європейський парламент підтримав візову лібералізацію для громадян Грузії. За відповідний проект проголосували 553 євродепутата, 66 були проти, 28 – утрималися. Про це у Twitter повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк.

«Європейський парламент проголосував за візову лібералізацію для Грузії, 553 (голосів - ред.) - за, проти - 66, утрималися - 28», - повідомив Йозвяк.

