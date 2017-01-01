Європарламент підтримав безвіз для Грузії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Безвіз для Грузії

Візову лібералізацію для громадян Грузії підтримали 553 євродепутати

Європейський парламент підтримав візову лібералізацію для громадян Грузії. За відповідний проект проголосували 553 євродепутата, 66 були проти, 28 – утрималися. Про це у Twitter повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк.

«Європейський парламент проголосував за візову лібералізацію для Грузії, 553 (голосів - ред.) - за, проти - 66, утрималися - 28», - повідомив Йозвяк.

the European Parliament have voted in favour of visa lib for #Georgia. 553 for, 66 against, 28 abstained — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 2 февраля 2017 г.

Як повідомлялося, 7 грудня за результатами чергового раунду переговорів між Радою ЄС, Європарламентом та Єврокомісією ухвалено проект законодавчої резолюції про новий механізм призупинення безвізових режимів з усіма третіми країнами, від чого залежить рішення про скасування візових вимог для громадян України.

У Європарламенті прогнозують безвіз для України у травні 2017 року.

Депутат Європарламенту Ребекка Гармс заявляла, що Франція в Євросоюзі є останньою країною, яка гальмує надання Україні безвізового режиму.