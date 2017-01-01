Європарламент підтримав безвіз для Грузії
- Вчора, 13:02
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Візову лібералізацію для громадян Грузії підтримали 553 євродепутати
Європейський парламент підтримав візову лібералізацію для громадян Грузії. За відповідний проект проголосували 553 євродепутата, 66 були проти, 28 – утрималися. Про це у Twitter повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк.
«Європейський парламент проголосував за візову лібералізацію для Грузії, 553 (голосів - ред.) - за, проти - 66, утрималися - 28», - повідомив Йозвяк.
the European Parliament have voted in favour of visa lib for #Georgia. 553 for, 66 against, 28 abstained— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 2 февраля 2017 г.
Як повідомлялося, 7 грудня за результатами чергового раунду переговорів між Радою ЄС, Європарламентом та Єврокомісією ухвалено проект законодавчої резолюції про новий механізм призупинення безвізових режимів з усіма третіми країнами, від чого залежить рішення про скасування візових вимог для громадян України.
У Європарламенті прогнозують безвіз для України у травні 2017 року.
Депутат Європарламенту Ребекка Гармс заявляла, що Франція в Євросоюзі є останньою країною, яка гальмує надання Україні безвізового режиму.