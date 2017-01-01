Європарламент проведе термінові дебати щодо ситуації в Україні
- Сьогодні, 05:44
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За результатами дискусії Європарламент ухвалить відповідну резолюціюУкраїнські політв'язні в Росії та ситуація в Криму – 2 теми, які вирішили терміново обговорити у Європарламенті.
Про це повідомили на сайті Європарламенту.
Згідно з порядком денним пленарного тижня, дебати відбудуться у четвер 16 березня у першій половині дня. Очікують, що за результатами дискусії Європарламент ухвалить відповідну резолюцію.