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    Європарламент проведе термінові дебати щодо ситуації в Україні

    • Сьогодні, 05:44
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    За результатами дискусії Європарламент ухвалить відповідну резолюцію

    Українські політв'язні в Росії та ситуація в Криму – 2 теми, які вирішили терміново обговорити у Європарламенті.

    Про це повідомили на сайті Європарламенту.

    Згідно з порядком денним пленарного тижня, дебати відбудуться у четвер 16 березня у першій половині дня. Очікують, що за результатами дискусії Європарламент ухвалить відповідну резолюцію.

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