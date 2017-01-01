Європарламент схвалив угоду про зону вільної торгівлі з Канадою

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Ратифікації документа ЕП передували чергові протести проти його укладення

Європейський парламент затвердив угоду про створення зони вільної торгівлі між Євросоюзом і Канадою. Про це повідомляє прес-служба ЄП.

На підтримку документа висловилися 408 депутатів, проти проголосували 254 парламентаріїв, ще 33 утрималися.

«Прийнявши угоди, ми вибрали відкритість, зростання і високий рівень замість протекціонізму і застою. Канада -це країна, з якою ми поділяємо спільні цінності і союзник, на якого ми можемо покластися. Разом ми можемо будувати мости, а не стіни, для процвітання наших громадян. Угоди буде маяком для майбутніх торговельних угод у всьому світі», - заявив після голосування представник Європарламенту Артіс Пабрікс.

Як передає BBC, ратифікації документа Європарламентом передували чергові протести проти його укладення.

14 лютого стало відомо, що противники угоди змогли зібрати 3,5 млн підписів під закликом не ратифікувати угоду.

Торговельна угода між ЄС і Канадою (CETA) покликане усунути торгові обмеження між Канадою та ЄС. Як очікується, завдяки угоді Канада і Євросоюз зможуть скасувати майже всі - 98% - з існуючих нині торгових мит.

Прихильники СЕТУ стверджують, що після підписання документа обсяг взаємної торгівлі може збільшитися на 20%. Критики угоди вважають, що СЕТУ захищає інтереси великих корпорацій і що його підписання призведе до зниження стандартів якості продукції.

30 жовтня 2016 року Євросоюз і Канада підписали угоду про вільну торгівлю CETA.