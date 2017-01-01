Європарламент співпрацюватиме з Україною - Брок
- Сьогодні, 12:21
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Фото: архів
Європарламент
Єврочиновник звернув увагу на розвиток демократії
Екс-голова комітету Європейського парламенту у закордонних справах Елмар Брок підтвердив продовження співпраці Європарламенту з Україною до 2019 року. Про він сказав під час спільного брифінгу з головою ВР Андрієм Парубієм та координатором програми Європарламенту з підвищення інституційної спроможності парламенту Петом Коксом, передає УНН.
«Мені приємно бути тут і від імені Європейського парламенту та його голови передати вам підтвердження про те, що Європарламент підтримав продовження співпраці з українським парламентом на весь термін Європарламенту до 2019 року», - сказав він.
Також він зауважив, що розвиток та зміцнення демократії в Україні буде важливим сигналом для Європейського Союзу.