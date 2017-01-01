  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Європарламент співпрацюватиме з Україною - Брок

    • Сьогодні, 12:21
    • Розсилка
    Європарламент&nbsp;
    Фото: архів
    Європарламент 

    Єврочиновник звернув увагу на розвиток демократії

    Екс-голова комітету Європейського парламенту у закордонних справах Елмар Брок підтвердив продовження співпраці Європарламенту з Україною до 2019 року. Про він сказав під час спільного брифінгу з головою ВР Андрієм Парубієм та координатором програми Європарламенту з підвищення інституційної спроможності парламенту Петом Коксом, передає УНН.

    «Мені приємно бути тут і від імені Європейського парламенту та його голови передати вам підтвердження про те, що Європарламент підтримав продовження співпраці з українським парламентом на весь термін Європарламенту до 2019 року», - сказав він.

    Також він зауважив, що розвиток та зміцнення демократії в Україні буде важливим сигналом для Європейського Союзу.

    ЄС Верховна Рада Європарламент Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ