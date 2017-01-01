Європарламент закликає ЄС підтримати Україну в Міжнародному суді ООН

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У Європарламенті вкотре запевнили у підтримці суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України

У Європарламенті планують офіційно закликати Раду ЄС підтримати Україну у розгляді позову проти Росії, що триває у Міжнародному суді ООН.

Про це йдеться у проекті резолюції Європарламенту «Українські політичні в’язні у Росії та ситуація у Криму», яку депутати проголосують у четвер, повідомляє Укрінформ.

«ЄП закликає Раду ЄС визначити шляхи підтримки України у Міжнародному суді у справі з притягнення Російської Федерації до відповідальності за підтримку тероризму на сході України та дискримінації етнічних українців у кримських татар в окупованому Криму, - йдеться у проекті резолюції.

У Європарламенті вкотре запевнили у підтримці суверенітету, незалежності та територіальної цілісності у межах міжнародно визнаних кордонів та суворо засудили нелегальну анексію Криму та Севастополя Росією.

У проекті резолюції висловлюється повна підтримка твердої і послідовної рішучості ЄС та країн-членів не визнавати анексію півострова, а також підтримка уведених у зв’язку з цим обмежувальних заходів.

Нагадаємо, в Гаазі з 6 по 9 березня відбулися слухання у справі «Україна проти Росії».

У Путіна заявили, що Росія визнає рішення Міжнародного суду ООН за позовом України.

Як зазначив глава МЗС України Павло Клімкін, заяви представників Росії в Гаазі про те, що бойовики на Донбасі воюють зі зброєю, знайденою в шахтах, викликають сміх в усьому світі.