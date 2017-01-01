Європарламент закликав до подальших санкцій проти РФ за окупацію Криму

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Європейський парламент

Європарламент ухвалив резолюцію «Українські політичні в’язні Росії та ситуація у Криму»

У четвер, 16 березня, Європейський парламент (ЄП) ухвалив резолюцію «Українські політичні в’язні Росії та ситуація у Криму».

Згідно з повідомленням на сайті ЄП, в своїй резолюції Європарламент засуджує анексію Криму Росією і висловлює жаль з приводу порушень свободи слова, примусового наділення російським громадянством і дискримінаційної політики, яку веде так звана влада, зокрема, проти кримськотатарської меншини.

У Європарламенті закликали РФ припинити практику примусової видачі жителям Криму російських паспортів.

«Європарламент вимагає, щоб усі українські громадяни, яких визнано незаконно затриманими, були негайно і беззастережно звільнені з російських в'язниць і повернені в Україну. Продовження утримання їх під вартою, а також їх незаконне переслідування є порушенням прав людини, а також міжнародного права», – йдеться в тексті резолюції.

ЄП висловив серйозне занепокоєння у зв'язку з незаконними арештами і затриманнями українців, а також забороною діяльності Меджлісу кримськотатарського народу. Парламентарії зазначили, що російська влада має надати безперешкодний доступ міжнародним організаціям у Криму. Росія також повинна негайно припинити практику переслідування, тортур і систематичного залякування місцевих жителів, які виступають проти анексії Криму.

«Європарламент закликає до подальших обмежувальних заходів, які має бути введено проти осіб, відповідальних за порушення прав людини», – йдеться в тексті резолюції.

Європарламент підтверджує свою підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Нагадаємо, Європарламент закликає ЄС підтримати Україну в Міжнародному суді ООН.

Джерело: Інтерфакс-Україна