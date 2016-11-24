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    Європарламент завтра обере нового президента

    • Сьогодні, 21:39
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    Основними претендентами на посаду президента Європарламенту є депутати від Італії

    17 січня Європейський парламент проголосує за нового президента.

    Про це повідомляється на сайті Європарламенту.

    «Президент Мартін Шульц буде головувати на виборах свого наступника», – відзначають у Європарламенті.

    Після обрання голови Європарламенту 18 січня також відбудуться вибори 14 віце-президентів і п'яти квесторів.

    Основними претендентами на посаду президента Європарламенту є депутати від Італії — від групи Європейських народників Антоніо Таяні, який зараз є віце-президентом ЄП, та лідер групи Соціалістів Джанні Піттелла, пише УНІАН.

    На посаду також висунуті: від Європейських консерваторів та реформістів віце-президент групи Хельга Стейвенс, лідер групи Альянсу лібералів та демократів Гі Вергофстадт, італійський депутат від групи Європейських об'єднаних лівих/Північних зелених лівих Елеонора Форенца, депутат з Великої Британії від груп Зелених Джін Ламберт та депутат з Румунії від групи «Європа для націй» Лоренцо Ребега.

    Президент Європейського парламенту обирається на два з половиною роки – половину терміну роботи парламенту. Чинний парламент був обраний 22-25 травня 2014 року і налічує 751 депутата від 28 країн-членів ЄС.

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