Європейська народна партія підтримала резолюцію про розробку «Плану Маршалла для України»

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Президент України Петро Порошенко взяв участь в Конгресі Європейської народної партії

Порошенко очікує на подальші кроки європейських партнерів із реалізації ідеї створення «Плану Маршалла для України»

Європейська народна партія схвалила резолюцію про розробку довгострокового плану підтримки України.

Про це написав президент України Петро Порошенко.

«Чудова звістка з Мальти за результатами мого візиту для участі в Конгресі Європейської народної партії. Щиро дякую родині ЄНП за схвалення за ініціативою наших литовських партнерів дуже важливої Резолюції про розробку довгострокового плану підтримки України, так званого «Плану Маршалла для України». Ця Резолюція – це доказ рішучості найвпливовішої політичної родини Європи у підтримці нашої держави на шляху реформ і прагненні всіма можливими засобами допомогти Україні реалізувати її євроінтеграційні прагнення і досягти відповідності Копенгагенським критеріям членства в ЄС відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз. Іншими словами, Європейська народна партія визнала європейську перспективу України і готова у конкретний спосіб допомогти нам досягти цієї стратегічної мети», — написав Порошенко.

Він зазначив, що очікує на подальші кроки європейських партнерів із реалізації ідеї створення «Плану Маршалла для України» і буду готовий обговорити це питання під час наступних контактів з лідерами інституцій та держав-членів ЄС.

Раніше повідомлялось, що Литва ініціює прийняття «Плану Маршалла для України».