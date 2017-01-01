Європейська прикордонна служба працюватиме на українських пунктах пропуску



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До українських прикордонників приєднаються офіцери з Frontex

Державна прикордонна служба України до дати набрання чинності безвізового режиму з Європейським Союзом посилить роботу на всіх пунктах пропуску та залучить додаткові резерви.

Про це заявив глава відомства Віктор Назаренко.

Зокрема, до українських прикордонників приєднаються офіцери з Frontex (європейської прикордонної служби).

«На 11 червня сплановано посилення роботи у всіх пунктах пропуску та додаткове залучення резервів. З Frontex ми домовилися про залучення їхніх офіцерів до спільної службі в 12 основних пунктах пропуску з 10 червня», — сказав Назаренко в ході наради у Волинській Облдержадміністрації.

Він зазначив, що служба виконала всі завдання плану лібералізації візового режиму з ЄС і провела консультації з усіма європейськими інституціями в сфері прикордонного руху.

Раніше Порошенко доручив забезпечити жителів окупованих територій закордонними паспортами старого зразка.

Джерело: Інтерфакс-Україна