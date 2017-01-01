Європейське село посеред центру Києва. Фоторепортаж із відкриття фан-зони «Євробачення»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Перші фани потрапили на територію Eurovision Village

На Хрещатику в Києві відбулося офіційне відкриття фан-зони пісенного конкурсу «Євробачення» Eurovision Village.

Територія поділена на декілька окремих зон, зокрема, зону сцени та фуд-корт. Як повідомляли раніше, тут плануються концерти за участі конкурсантів цьогорічного «Євробачення» та трансляція самого конкурсу.

Фан-зона працюватиме до 14 травня. Тут проходитимуть концерти за участю країн-учасниць пісенного конкурсу та українських артистів, а партнери та спонсори цьогорічного «Євробачення» розважатимуть гостей містечка на своїх локаціях, які також будуть розташовані та території Eurovision Village.

Щоб потрапити на територію фан-зони, задля безпеки, відвідувачі мають пройти через металошукач, а також показати свої речі правоохоронцям.

На території фан-зони знаходяться м’які сидіння для фанів, які дивитимуться трансляцію конкурсу.

Нагадаємо, раніше ще одна фан-зона відкрилась на Софійській площі.

Офіційна церемонія відкриття «Євробачення-2017» в Києві відбудеться в Конгресно-виставковому центрі «Парковий» 7 травня. А перед цим пройде урочиста хода конкурсантів червоною доріжкою. Наразі доріжку монтують біля центрального входу до Верховної Ради.

Півфінали «Євробачення» відбудуться 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня. Україна виступить під 22-м номером у фіналі пісенного конкурсу.