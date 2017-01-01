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    Європейські посли схвалили надання безвізу для України

    • Сьогодні, 12:29
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    Міністри ЄС задтвердять угоду 11 травня

    Комітет постійних представників ЄС (COREPER) 26 квітня затвердив надання безвізового режиму для України.

    Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

    «Посли ЄС схвалили візову лібералізацію для України. Міністри ЄС задтвердять угоду 11 травня», - написав Йозвяк.

    Після того, як український безвіз схвалили посли ЄС, його має затвердити Рада ЄС. Очікується, що це станеться орієнтовно 11 травня.

    Після цього відбудеться підписання і публікація рішення в Офіційному журналі ЄС. Безвіз фактично набуде чинності через 20 днів після публікації – орієнтовно 11 червня.

    Як повідомляв «Главком»Комітет постійних представників ЄС (COREPER) 26 квітня розгляне питання безвізового режиму для України.

    6 квітня Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС. 

    У Європейському парламенті розповіли, з якими країнами ЄС і Шенгенської зони діятиме безвізовий режим для українців.

    Документ про лібералізацію візового режиму мають підписати президент Європарламенту та головуючий у Раді ЄС представник Мальти. Рішення набуде чинності на 20-й день після опублікування документа. Експерти кажуть, що вже з середини червня українці, які мають біометричні паспорти, зможуть здійснювати короткотермінові (до 90 днів упродовж півроку) подорожі до Євросоюзу з туристичною метою. 

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