Європейські посли схвалили надання безвізу для України

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Міністри ЄС задтвердять угоду 11 травня

Комітет постійних представників ЄС (COREPER) 26 квітня затвердив надання безвізового режиму для України.

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

«Посли ЄС схвалили візову лібералізацію для України. Міністри ЄС задтвердять угоду 11 травня», - написав Йозвяк.

Після того, як український безвіз схвалили посли ЄС, його має затвердити Рада ЄС. Очікується, що це станеться орієнтовно 11 травня.

EU ambassadors have approved visa lib for #Ukraine. EU ministers will confirm the deal on 11 May. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 26 апреля 2017 г.

Після цього відбудеться підписання і публікація рішення в Офіційному журналі ЄС. Безвіз фактично набуде чинності через 20 днів після публікації – орієнтовно 11 червня.

Як повідомляв «Главком», Комітет постійних представників ЄС (COREPER) 26 квітня розгляне питання безвізового режиму для України.

6 квітня Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.

У Європейському парламенті розповіли, з якими країнами ЄС і Шенгенської зони діятиме безвізовий режим для українців.

Документ про лібералізацію візового режиму мають підписати президент Європарламенту та головуючий у Раді ЄС представник Мальти. Рішення набуде чинності на 20-й день після опублікування документа. Експерти кажуть, що вже з середини червня українці, які мають біометричні паспорти, зможуть здійснювати короткотермінові (до 90 днів упродовж півроку) подорожі до Євросоюзу з туристичною метою.