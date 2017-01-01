Європейські посли сьогодні збираються схвалити безвіз для України

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Попереду - ще одна стадія схвалення безвуізу для українців, яка відбудеться у травні

Формальне схвалення рішення про візову лібералізацію з Євросоюзом для України очікується сьогдні на засідання Комітету постійних представників ЄС, передає Радіо Свобода.

«Посли країн ЄС формально схвалять рішення про майбутній безвізовий режим для українців 2 березня, ще одна стадія схвалення відбудеться, найімовірніше, у травні», - йдеться у повідомленні.

Таким чином, це, як і прогнозували раніше, може означати, що громадяни України зможуть після набуття цим рішенням чинності скористатися з можливості безвізових короткотермінових (до 90 днів протягом кожних 180 днів) поїздок до країн «шенгенського простору» для власників біометричних паспортів без права працевлаштування орієнтовно з кінця червня чи початку липня.

Раніше у ЄС вирішили, що рішення про безвізовий режим для України може набути чинності тільки разом із новим механізмом тимчасового призупинення таких режимів для будь-якої країни світу, щодо яких діють такі режими.

14 лютого Європарламент схвалив механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС із третіми країнами.

27 лютого Рада Європейського союзу схвалила механізм призупинення безвізової лібералізації і лібералізацію візового режиму для Грузії.

Нагадаємо, Європейський парламент, Рада Європейського Союзу та Європейська комісія дійшли згоди в питанні надання Україні безвізового режиму. Далі, відповідно до процедури, це рішення має бути проголосоване Комітетом Європарламенту з питань громадянських свобод.