Європейський суд зобов’язав Україну виплатити по 5 тис. євро 15 суддям



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Європейський суд з прав людини

ЄСПЛ постановив, що стосовно всіх заявників було порушено п. 1 ст. 6 Конвенції про права людини про недотримання принципів незалежності та неупередженості судової системи

Європейський суд з прав людини зобов'язав Україну виплатити по 5 тисяч євро моральної компенсації 15 суддям за незаконне звільнення їх Верховною Радою. Про це йдеться в рішенні ЄСПЛ від 19 січня, оприлюдненому на сайті суду.

Всього ЄСПЛ розглянув справи 18 суддів, які в різні роки (2010-2013 рр.) були звільнені Радою за порушення присяги.

Серед них колишній суддя Окружного адміністративного суду Києва, колишній заступник генерального прокурора (2014-2015 рр.) Олег Бачун, який був звільнений з посади судді у серпні 2010-го.

За результатами розгляду позовів ЄСПЛ постановив, що стосовно всіх заявників було порушено п. 1 ст. 6 Конвенції про права людини про недотримання принципів незалежності та неупередженості судової системи.

Також ЄСПЛ постановив, що стосовно всіх заявників була порушена ст. 8 Конвенції щодо поваги до їхнього приватного життя.

Україна протягом трьох місяців повинна виплатити 5 тис. євро моральної компенсації 15 суддям: Володимиру Коржаченку, Олегу Бачуну, Людмилі Стасовськфй, Петру Ковзелю, Кирилу Кормушину, Лілії Васіній, Ігорю Бараненку, Ігорю Бондаренку, Ніні Бабич, Олександру Роздобудьку, Лідії Токар, Олександру Шкиндеру, Олександру Вольвенку, Геннадію Неминущию та Наталі Середньозваженій.

11 заявникам суд зобов'язав Україну виплатити по 11 тис. євро компенсації витрат, понесених в ході розгляду в суді.

Крім того, судді Васіній Україна повинна виплатити 8 тис. євро матеріальної компенсації.

Джерело: Українські новини