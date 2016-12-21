Європейський журналіст назвав дату запуску безвізу для України

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Брюссельський кореспондент «Радіо Свобода»: запуск безвізу для України очікується у червні

Очікується, що візовий режим ЄС для України набуде чинності 12 червня, тоді як для Грузії – 29 березня.

Про це повідомив у своєму Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«Передбачається, що візова лібералізація набуде чинності 29 березня для Грузії і 12 червня для України», – написав він.

It is estimated that visa lib will enter into force on 29 march for #Georgia and 12 June for #Ukraine. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 9 лютого 2017 р.

Раніше Йозвяк повідомив, що тріалог у ЄС щодо безвізу Україні відбудеться 28 лютого.

Як відомо, Європарламент підтримав механізм призупинення безвізу. Згідно з рішенням Ради ЄС, візова лібералізація з Україною має набути чинності лише синхронно з введенням в дію нового безпекового механізму ЄС. Він передбачає можливість призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами.

При цьому раніше на офіційному сайті Європарламенту як орієнтовна дата затвердження ЄС безвізового режиму для українців з'явилася дата 3 квітня 2017 року. У прес-службі ЄП заявили, що голосування Європарламентом щодо затвердження лібералізації візового режиму з ЄС для українців не було відтерміновано до квітня 2017 року, а дата помилкова. Згодом на сайті Європарламенту зникла дата розгляду безвізу Україні.

Екс-президент ЄП Мартін Шульц раніше заявив, що сподівається на досягнення у січні фінальної угоди з Радою ЄС щодо безвізових поїздок для українців.

Комісар ЄС Дімітріс Аврамопулос висловив сподівання, що безвіз для України і Грузії запрацює на початку весни.