Європейський журналіст назвав дату запуску безвізу для України

Брюссельський кореспондент «Радіо Свобода»: запуск безвізу для України очікується у червні

Очікується, що візовий режим ЄС для України набуде чинності 12 червня, тоді як для Грузії – 29 березня.

Про це повідомив у своєму Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«Передбачається, що візова лібералізація набуде чинності 29 березня для Грузії і 12 червня для України», – написав він.

It is estimated that visa lib will enter into force on 29 march for #Georgia and 12 June for #Ukraine.