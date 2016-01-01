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Вадим Новинський у парламенті

Парламентарії більш ніж 50 країн світу повинні почути альтернативну точку зору на те, що відбувається в Україні, заявив Новинський

Народний депутат від «Опозиційного блоку» Вадим Новинський заявив, що став членом української парламентської делегації в ПАРЄ для того, аби донести світові альтернативну точку зору на те, що відбувається в Україні. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Я став членом української парламентської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи за дорученням нашої фракції партії Опозиційний блок. Фракція довірила мені можливість представляти український парламент в Асамблеї Ради Європи з простою і водночас дуже важливою метою – парламентарії більш ніж 50 країн світу повинні почути альтернативну точку зору на те, що відбувається в Україні. Що ще важливіше, участь у делегації в ПАРЄ – це не лише можливість для озвучування позиції, але і можливість для обговорення того, що відбувається в режимі реального часу, вироблення рішень, що визначають думку «Великої Європи» і її партнерів», – написав Новинський.

Він також зазначив, що проводить багато міжнародних зустрічей із колегами-парламентарями з різних країн Європи, часто обмінюється думками, інформацією, оцінками того, що відбувається. І, на його думку, логічним було доповнити цю альтернативну дипломатію настільки шанованим політичним та комунікаційним майданчиком, як ПАРЄ.

«Так, я розумію, що резолюції ПАРЄ мають рекомендаційний характер і не завжди виконуються – як, наприклад, Україна не виконує резолюцію ПАРЄ від 27 січня 2015 року, згідно з якою Київ зобов’язаний відновити соціальні виплати для жителів територій, що перебувають сьогодні під контролем невизнаних республік. Але саме формулювання питання, сама можливість прориву інформаційної блокади і можливість озвучувати альтернативну точку зору, альтернативна думка – вкрай важливі», – додав Новинський.

Депутат зазначив, що його включення до складу парламентської делегації викликало «бурхливу» реакцію в політичних опонентів, проте з його точки зору, це означає, що його політична сила все робить правильно, і «караван» йде далі.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради у закордонних справах проголосував за включення у делегацію ПАРЄ від України депутата Опозиційного блоку Вадима Новинського. Натомість комітет виключив із делегацій ПАРЄ і НАТО народних депутатів, колишніх журналістів Світлану Заліщук і Мустафу Найєма