Європол затримав шахраїв, які продавали підроблені паспорти нелегальним мігрантам

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Фіктивні документи

Банда злочинно працювала протягом 10 років

У кількох країнах Європейського союзу правоохоронці затримали членів угруповання, які виготовляли і продавали підроблені паспорти нелегальним мігрантам.

Про це повідомляє прес-служба Європолу.

Затриманих звинувачують у сприянні незаконному в'їзду мігрантів, в основному сирійців, афганців та іракців, в межі Європи і Шенгенської зони.

«Підраховано, що нелегальні мігранти платили 2-3 тисячі євро за кожен помилковий документ. Банда злочинно працювала протягом 10 років», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що були затримані вісім членів угруповання - сім в Іспанії і один в Греції. В Іспанії також затримали ватажка угруповання. Всього, в ході скоординованих дії правоохоронних органів Іспанії, Греції та Бельгії, обшукали вісім будинків — п'ять в Мадриді (Іспанія), два в Афінах (Греція) і один в Брюсселі (Бельгія).

В ході обшуків вилучили близько 100 тисяч євро готівкою, численні документи, квитанції грошових переказів, пристрої зберігання даних і мобільні телефони.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що італійська мафія наживалася на найбільшому в Європі притулку для мігрантів.

Джерело: Громадське