Євросоюз 15 березня продовжить санкції проти Росії - ЗМІ
- Сьогодні, 10:50
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У вересні 2016 року ЄС продовжив санкції за порушення територіальної цілісності України на півроку
Європейський союз 15 березня продовжить на півроку санкції проти 146 громадян Росії та України, а також 37 організацій. Про це з посиланням на європейське дипломатичне джерело повідомляє ТАСС.
«Рада постійних представників країн - членів ЄС (Coreper) продовжить на шість місяців чорний список для РФ і України на черговому засіданні 15 березня», - сказав він.
Нагадаємо, у вересні 2016 року ЄС продовжив санкції за порушення територіальної цілісності України на півроку.
Обмежувальні заходи були введені в березні 2014 року і в останній раз були продовжені у березні 2016 року.
Також нагадаємо, у представництві ЄС зазначили, що підстав для зняття санкцій з Росії з боку ЄС поки що немає.
Напередодні в Держдепі США наголосили, що санкції проти Росії залишаться в силі.
Раніше повідомлялося, що Рада ЄС продовжила санкції проти Януковича і зняла їх з Іванющенка.
Як відомо, сьогодні Комітет Європарламенту розгляне угоду щодо надання безвізу Україні.