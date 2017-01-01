Євросоюз дозволив Україні експортувати м'ясо птиці до Європи

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В Україні із листопада 2016 року зафіксували 9 випадків захворювання на пташиний грип

Європейський союз зняв заборону на експорт птиці із більшості регіонів України.

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Зазначається, що з лютого цього року в Україні не було зафіксовано випадків пташиного грипу, тому заборону на ввезення зняли.

Загалом в Україні із листопада 2016 року зафіксували 9 випадків захворювання на пташиний грип, останній випадок був зареєстрований 15 лютого 2017 р.

Нагадаємо, Європейський союз та Гонконг припинили імпорт продуктів з птиці із України через виявлення на Херсонщині високопатогенного грипу. Відповідне повідомлення отримала Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.