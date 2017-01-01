Євросоюз підтримуватиме Україну на шляху євроінтеграції, - посол Мінгареллі

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Мінгареллі захоплюється рішучістю українців протистояти зовнішній загрозі

Євросоюз підтримуватиме Україну фінансово і політично, а також надаватиме супровід реформ на шляху євроінтеграції. Про це 14 травня в Києві заявив голова представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі під час вітального слова на відкритті Дня Європи.

«Україна зробила вибір на користь європейської інтеграції. І я хочу запевнити вас, що Україна не буде рухатися сама цим шляхом. Ми будемо допомагати політично, фінансово і давати кращі поради про те, як впоратися з проведенням реформ в Україні... ЄС стоїть поряд з Україною в той час як перед вашою країною постають величезні виклики як у сфері безпеки, так і в соціальній та економічній сферах», – сказав Мінгареллі.

Він також зазначив, що захоплюється рішучістю українців протистояти зовнішній загрозі.

«Те, що відбувається сьогодні в Україні, насправді стосується всієї Європи, ми правда захоплюємося українцями, їхньою рішучістю бути сильнішими перед обличчям зовнішньої загрози, взяти долю у свої руки і будувати кращу країну і краще майбутнє», – підкреслив Мінгареллі.

На Софійській площі в Києві відбуваються заходи до Дня Європи. Працюють намети посольств країн-членів ЄС з сувенірною та інформаційною продукцією, проводяться вікторини, конкурси, розіграші подарунків. Крім того, йде святковий концерт.

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Х'юг Мінгареллі вважає, що проведення «Євробачення-2017» у Києві підтверджує можливості України організовувати події на високому світовому рівні.