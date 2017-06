Євросоюз продовжить санкції проти Росії наприкінці червня - ЗМІ

Економічні санкції ЄС проти Росії планують обговорити на Єврораді під час дебатів 22 червня

Країни Європейського Союзу обговорять продовження санкцій проти Росії під час дебатів 22 червня, та офіційно продовжать їх через кілька днів після рішення.

Про це в своєму мікроблозі в Twitter повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

«Економічні санкції ЄС проти Росії, швидше за все, будуть обговорюватися на Єврораді під час дебатів 22 червня і офіційно продовжені через кілька днів після того», — повідомив журналіст.

