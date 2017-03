Євросоюз продовжив антиросійські санкції – ЗМІ

ЄС зняв санкції з померлих бойовиків, повідомляє журналіст

Євросоюз на шість місяців продовжив санкції проти 150 осіб та 37 організацій з України та Росії, які ставлять під загрозу територіальну цілісність України.

Про це у своєму аккаунті в Twitter написав журналіст «Радіо Cвобода» в Брюсселі Рікард Йозвяк.

«Санкції проти Росії та сепаратистів в Україні наразі продовжено. Тим часом санкції зняли з померлих бойовиків Ципкалова (колишній «голова Радміну «ЛНР». – Ред.) та Павлова, більш відомого як Моторола», – наголосив Йозвяк.

