Євросоюз продовжив антиросійські санкції – ЗМІ

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ЄС зняв санкції з померлих бойовиків, повідомляє журналіст

Євросоюз на шість місяців продовжив санкції проти 150 осіб та 37 організацій з України та Росії, які ставлять під загрозу територіальну цілісність України.

Про це у своєму аккаунті в Twitter написав журналіст «Радіо Cвобода» в Брюсселі Рікард Йозвяк.

«Санкції проти Росії та сепаратистів в Україні наразі продовжено. Тим часом санкції зняли з померлих бойовиків Ципкалова (колишній «голова Радміну «ЛНР». – Ред.) та Павлова, більш відомого як Моторола», – наголосив Йозвяк.

Раніше повідомлялося, що сьогодні Євросоюз має продовжити санкції щодо вказаних осіб та компаній.

Раніше російське видання ТАСС повідомляло, що ЄС продовжить санкції за порушення територіальної цілісності України 15 березня.

Нагадаємо, глава представництва Європейського союзу в Україні Х'юг Мінгареллі сподівається, що Євросоюз утримає єдність у питанні збереження нинішніх санкцій проти Російської Федерації, але наголошує: ЄС поки що не розглядає можливість введення нових санкцій проти РФ.

Президент Чехії Мілош Земан виступив за скасування санкцій проти Росії і встановлення з нею взаємовигідних економічних відносин.

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель допускає послаблення санкцій проти Російської Федерації у разі виконання нею Мінських угод.

США мають намір зберігати санкції проти Росії до повного виконання Мінських угод.