Євросоюз скасував заборону на експорт птиці з України

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Птиця

Заборону знято в цілому, проте для деяких регіонів вона ще залишилась

Європейський союз скасував заборону на експорт птиці з Україні в цілому, залишивши його для декількох регіонів. Про це повідомляє Державна служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

За її даними, це пов’язано з тим, що з лютого 2017 року в державі не фіксуються випадки грипу птиці.

«Основним завдання нині є діагностика та вчасне виявлення і проведення заходів», - наголосив директор Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарії Держпродспоживслужби Борис Кобаль.

«Проведені заходи та відповідну роботу Держпродспоживслужби достойно оцінили в Європейському союзі – вони визнали регіоналізацію по даному захворюванню у нас, відповідно, ми визнали регіоналізацію в Європейському союзі, тому сьогодні заборона щодо експорту м’яса птиці з України в цілому знята. У регіонах, там де фіксувалися захворювання, вона є», - пояснив Кобаль.

В Україні з листопада 2016 року було зафіксовано 9 випадків захворювання на грип птиці, останній випадок був зареєстрований 15 лютого. У 2017 році було зареєстровано 5 випадків: 1 спалах у зоопарку в Миколаївській області, 1 – в домашньому господарстві в Одеській області, по 1 спалаху у дикій природі та домашньому господарстві в Чернівецькій області та 1 випадок у дикій природі на території Тернопільської області.

Про заборону ЄС щодо експорту птиці з України стало відомо на початку грудня 2016 року.