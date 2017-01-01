Євросоюз сподівається домовитись з США про зону вільної торгівлі

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Єврокомісар Сесілія Мальстрем

Остаточне рішення про відновлення переговорів в ЄС приймуть після формування команди Трампа

Європейський Союз спробує поновити перемовини про вільну торгівлю із США після завершення формування нової адміністрації у Вашингтоні.

Про це в інтерв'ю канадському телеканалу CBC заявила Єврокомісар із питань торгівлі Сесілія Мальстрем.

«Щойно завершиться формування нової адміністрації США, ми ще раз подивимося, чи є змога відновити перемовини і що можна зробити для спрощення торгівлі», - сказала Мальстрем.

Вона визнала, що перемовини щодо Трансатлантичного торговельного та інвестиційного партнерства, яке мало запровадити принципи вільної торгівлі між ЄС та США, наразі заморожені, однак можуть відновитися.

«Ми досі переконані, що існує гарна змога спростити торгівлю між ЄС та США. Утім, є й багато перешкод. Все ж спрощення торгівлі є й у інтересах американського бізнесу», - зазначила єврокомісар.

Нагадаємо, що угода про Трансатлантичне торговельне та інвестиційне партнерство передбачала значну лібералізацію торгівлі між ЄС та США, однак після обрання Дональда Трампа президентом США, Євросоюз призупинив перемовини, через невизначеність нового глави Білого дому щодо цього питання. Під час передвиборної кампанії Трамп часто критикував угоду.

Джерело: Укрінформ