Євросоюз виділить Україні 600 млн євро

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Це є найбільша допомога, яку ЄС виділяв країні, яка не є членом Співтовариства

Єврокомісія у четвер офіційно затвердила рішення про виділення Україні другого траншу у 600 млн євро за програмою макрофінансової допомоги.

Про це повідомили у керівній інституції ЄС.

«Разом з цією виплатою загальний розмір макрофінансової допомоги, яку ЄС надає Україні з 2014 року, досягне 2,81 млрд євро», - заявили у Єврокомісії.

Наголошується, що це є найбільша допомога, яку ЄС виділяв країні, яка не є членом Співтовариства.

Раніше стало відомо, о США нададуть Україні техдопомогу на $54 млн для впровадження реформ.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що президент очікує, що Україна отримає транш МВФ у березні

Джерело: Укрінформ