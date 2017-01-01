Євросоюз виділить Україні 600 млн євро
- Сьогодні, 13:39
-
Розсилка
Це є найбільша допомога, яку ЄС виділяв країні, яка не є членом Співтовариства
Єврокомісія у четвер офіційно затвердила рішення про виділення Україні другого траншу у 600 млн євро за програмою макрофінансової допомоги.
Про це повідомили у керівній інституції ЄС.
«Разом з цією виплатою загальний розмір макрофінансової допомоги, яку ЄС надає Україні з 2014 року, досягне 2,81 млрд євро», - заявили у Єврокомісії.
Наголошується, що це є найбільша допомога, яку ЄС виділяв країні, яка не є членом Співтовариства.
Раніше стало відомо, о США нададуть Україні техдопомогу на $54 млн для впровадження реформ.
Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що президент очікує, що Україна отримає транш МВФ у березні
Джерело: Укрінформ