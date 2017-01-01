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    Євросоюз виділить Україні 600 млн євро

    • Сьогодні, 13:39
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    Це є найбільша допомога, яку ЄС виділяв країні, яка не є членом Співтовариства

    Єврокомісія у четвер офіційно затвердила рішення про виділення Україні другого траншу у 600 млн євро за програмою макрофінансової допомоги. 

    Про це повідомили у керівній інституції ЄС.

    «Разом з цією виплатою загальний розмір макрофінансової допомоги, яку ЄС надає Україні з 2014 року, досягне 2,81 млрд євро», - заявили у Єврокомісії.

    Наголошується, що це є найбільша допомога, яку ЄС виділяв країні, яка не є членом Співтовариства.

    Раніше стало  відомо,  о США нададуть Україні техдопомогу на $54 млн для впровадження реформ.

    Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що президент очікує, що Україна отримає транш МВФ у березні

    Джерело: Укрінформ

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