Євросоюз відзначає 60-річчя існування: прибули всі лідери ЄС, окрім Терези Мей

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Під час заходу лідери ЄС мають намір окреслити перспективи блоку на майбутнє. В урочистостях беруть участь всі лідери ЄС, крім Терези Мей

Лідери Європейського Союзу зібрались у Римі для відзначення у суботу, 25 березня, 60-ї річниці з дня підписання Римського договору, який заклав підвалини для створення Європейської економічної спільноти.

«Ми використаємо цю можливість, щоб поміркувати про стан Європейського союзу і майбутнє процесу інтеграції», - йдеться у листі-запрошенні європейським лідерам, підписаному головою Європейської Ради Дональдом Туском, прем'єр Італії Паоло Джентілоні і прем’єром головуючої в Раді ЄС Мальти Джозефом Мускатом.

Як повідомляє dpa, у саміті візьмуть участь лідери 27 з 28 держав-членів ЄС, відсутньою буде лише прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей.

Захід розпочався ввечері напередодні, 24 березня, з аудієнції лідерів ЄС у Папи Римського Франциска у Ватикані. «Ви покликані прокласти шлях для нового європейського гуманізму», - завернувся Франциск до лідерів ЄС.

За підсумками церемонії лідери ЄС мають намір прийняти Римську декларацію, в якій дадуть оцінку досягненням союзу за минулі 60 років і викладуть спільне бачення на найближчі роки.

Раніше повідомлялося, що Польща може не підтримати Римську декларацію, якщо в тексті документу не буде відображено питань, які Варшава вважає важливими.

Однак пізніше премʼєр-міністр Польщі Беата Шидло заявила, що Польща підтримає документ.

Греція також погрожувала не підписати Римську декларацію через нереальні, на думку Афін, вимоги Міжнародного валютного фонду.

Як зазначає dpa, демонстрація об'єднаності Європи зараз є надзвичайно важливою, оскільки цього тижня Великобританія оголосила про намір 29 березня офіційно розпочати процедуру щодо виходу з ЄС.

Джерело: DW