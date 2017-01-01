  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Євросоюз високо оцінює дії української влади з націоналізації Приватбанку - Домбровскіс

    • Сьогодні, 18:35
    • Розсилка

    Під час участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент України Петро Порошенко провів низку зустрічей з європейськими чиновниками

    Президент України Петро Порошенко у Давосі провів переговори з віце-президентом Європейської Комісії з питань євро та соціального діалогу Валдісом Домбровскісом, який заявив, що ЄС високо оцінює проведену націоналізацію Приватбанку.

    Про це в Twitter написав прес-секретар президента Святослав Цеголко.

    Також до переговорів Порошенка з Домбровскісом долучилася верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні

    «До переговорів Порошенка з Домбровскісом долучилася Могеріні», - написав Цеголко.

    Президент Петро Порошенко 18 січня також зустрінеться з колишнім президентом Європейського Парламенту Мартіном Шульцем.

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ