Євросоюз високо оцінює дії української влади з націоналізації Приватбанку - Домбровскіс

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Під час участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент України Петро Порошенко провів низку зустрічей з європейськими чиновниками

Президент України Петро Порошенко у Давосі провів переговори з віце-президентом Європейської Комісії з питань євро та соціального діалогу Валдісом Домбровскісом, який заявив, що ЄС високо оцінює проведену націоналізацію Приватбанку.

Про це в Twitter написав прес-секретар президента Святослав Цеголко.

Також до переговорів Порошенка з Домбровскісом долучилася верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні

«До переговорів Порошенка з Домбровскісом долучилася Могеріні», - написав Цеголко.

Президент Петро Порошенко 18 січня також зустрінеться з колишнім президентом Європейського Парламенту Мартіном Шульцем.