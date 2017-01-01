Євросоюз високо оцінює дії української влади з націоналізації Приватбанку - Домбровскіс
- Сьогодні, 18:35
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Під час участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент України Петро Порошенко провів низку зустрічей з європейськими чиновниками
Президент України Петро Порошенко у Давосі провів переговори з віце-президентом Європейської Комісії з питань євро та соціального діалогу Валдісом Домбровскісом, який заявив, що ЄС високо оцінює проведену націоналізацію Приватбанку.
Про це в Twitter написав прес-секретар президента Святослав Цеголко.
Також до переговорів Порошенка з Домбровскісом долучилася верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні
«До переговорів Порошенка з Домбровскісом долучилася Могеріні», - написав Цеголко.
До переговорів @poroshenko з @VDombrovskis долучилася @FedericaMog pic.twitter.com/ZzSepnlgT9— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 18 января 2017 г.
Президент Петро Порошенко 18 січня також зустрінеться з колишнім президентом Європейського Парламенту Мартіном Шульцем.