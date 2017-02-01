Всередині ЄС з червня скасують плату за роумінг

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З 15 червня європейці зможуть подорожувати всередині ЄС без необхідності платити за роумінг

Єврокомісія, Рада ЄС та Європарламент досягли остаточної домовленості про верхню границю цін на послуги мобільного зв'язку для скасування роумінгу всередині Євросоюзу з 15 червня 2017 року. Про це заявив заступник голови ЄК з питань Єдиного цифрового ринку Андрус Ансіп, пише Venturebeat.

«Останній шматочок пазла встав на місце. З 15 червня європейці зможуть подорожувати всередині ЄС без необхідності платити за роумінг», - заявив Ансіп.

Так, Єврокомісія опублікувала межу розцінок, які національні оператори стільникового зв'язку зможуть виставляти з 15 червня іноземним мобільним компаніям за обслуговування їх клієнтів на своїй території. Так націнка за обслуговування чужого клієнта за 1 хвилину розмови не повинна перевищувати € 0032 і € 0,01 за 1 SMS. Інститути ЄС також домовилися про послідовному скороченні додаткової оплати трафіку мобільного інтернету за кордоном всередині ЄС з € 7,7 за гігабайт в 2017 році до € 2,5 за гігабайт в 2022 році, уточнює ТАСС.

Скасування роумінгу торкнеться тільки абонентів європейських мобільних операторів, які перебувають в іншій країні спільноти. Що стосується абонентів мобільних операторів держав, що не входять в ЄС, вони будуть потрапляти в звичайну зону роумінгу, ціни за дзвінки в якій будуть визначатися умовами тарифів їх національних операторів.

Ідею скасування мобільного роумінгу Єврокомісія сформулювала в 2013 році. Тоді передбачалося, що це відбудеться з 2015 року.