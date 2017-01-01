Євросоюз за 6 млн євро створить в Україні 20 зразкових відділів поліції
- Сьогодні, 16:16
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Проект «Підтримка реформи поліції в Україні» також передбачає проведення спеціалізованих тренінгів щодо взаємодії поліції з громадою
Європейський союз запускає в Україні проект із створення 20 зразкових відділів поліції. Про це повідомляє прес-служба Консультативної місії ЄС.
Зазначається, що вартість проекту становитиме 6 млн євро для створення 20 зразкових відділів в Київській, Харківській та Львівській областях.
Повідомляється, що проект «Підтримка реформи поліції в Україні» також передбачає проведення спеціалізованих тренінгів щодо взаємодії поліції з громадою, надання обладнання (у тому числі автомобілів) та запровадження скандинавської моделі охорони громадського порядку, що спрямована на запобігання насильства під час масових заходів.
Як повідомляв «Главком», прем’єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував ухвалення кадрових рішень щодо керівників обласних управлінь Національної поліції за результатами їх діяльності у першому півріччі поточного року.
Крім того, Гройсман заявив, що Кабміну вдалось збільшити зарплати слідчих, спецпризначенців та патрульних майже вдвічі.
Джерело: УНІАН