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    Євросоюз за 6 млн євро створить в Україні 20 зразкових відділів поліції

    • Сьогодні, 16:16
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    Українська поліція
    Українська поліція

    Проект «Підтримка реформи поліції в Україні» також передбачає проведення спеціалізованих тренінгів щодо взаємодії поліції з громадою

    Європейський союз запускає в Україні проект із створення 20 зразкових відділів поліції. Про це повідомляє прес-служба Консультативної місії ЄС.

    Зазначається, що вартість проекту становитиме 6 млн євро для створення 20 зразкових відділів в Київській, Харківській та Львівській областях.

    Повідомляється, що проект «Підтримка реформи поліції в Україні» також передбачає проведення спеціалізованих тренінгів щодо взаємодії поліції з громадою, надання обладнання (у тому числі автомобілів) та запровадження скандинавської моделі охорони громадського порядку, що спрямована на запобігання насильства під час масових заходів. 

    Як повідомляв «Главком», прем’єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував ухвалення кадрових рішень щодо керівників обласних управлінь Національної поліції за результатами їх діяльності у першому півріччі поточного року. 

    Крім того, Гройсман заявив, що Кабміну вдалось збільшити зарплати слідчих, спецпризначенців та патрульних майже вдвічі. 

    Джерело: УНІАН

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