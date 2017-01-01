Євросоюз задумався над введенням довгострокових санкцій проти РФ
- Сьогодні, 12:27
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Разом з тим, ЄС буде вести діалог з РФ і застосовувати дипломатичні канали для того, щоб приходити до спільних рішень
Голова Представництва Європейського союзу в Україні Х’юг Мінгареллі заявляє, що санкції ЄС проти Росію мають бути довгостроковими, щоб зменшити військову агресію Москви. Про це він сказав на засіданні міжнародного круглого столу в Києві.
«Я вважаю, що нам слід керуватися основними цінностями і ввести довгострокові санкції проти цієї країни (Росії. – Ред.) для того, щоб зменшити військову агресію Росії», - заявив Мінгареллі.
У той же час, на його думку, Євросоюз має вести діалог з РФ і застосовувати дипломатичні канали для того, щоб приходити до спільних рішень.
«Незважаючи на експансію та агресію Росії протягом останніх трьох років, нам все ж вдалося зберегти нашу цілісність в Євросоюзі. Нам вдалося бути об’єднаними. Звичайно, санкції вплинули на Росію, і всі країни-члени ЄС довели, що будуть діяти спільно для того, щоб реагувати на зовнішні загрози і керуватися принципами спільного підходу до проблеми», - сказав Мінгареллі.
Як повідомлялося, Мінгареллі заявляє, що Росія є основною загрозою для Чорноморського регіону.
Джерело: УНІАН