Євросоюз задумався над введенням довгострокових санкцій проти РФ

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Санкції ЄС проти Росії

Разом з тим, ЄС буде вести діалог з РФ і застосовувати дипломатичні канали для того, щоб приходити до спільних рішень

Голова Представництва Європейського союзу в Україні Х’юг Мінгареллі заявляє, що санкції ЄС проти Росію мають бути довгостроковими, щоб зменшити військову агресію Москви. Про це він сказав на засіданні міжнародного круглого столу в Києві.

«Я вважаю, що нам слід керуватися основними цінностями і ввести довгострокові санкції проти цієї країни (Росії. – Ред.) для того, щоб зменшити військову агресію Росії», - заявив Мінгареллі.

У той же час, на його думку, Євросоюз має вести діалог з РФ і застосовувати дипломатичні канали для того, щоб приходити до спільних рішень.

«Незважаючи на експансію та агресію Росії протягом останніх трьох років, нам все ж вдалося зберегти нашу цілісність в Євросоюзі. Нам вдалося бути об’єднаними. Звичайно, санкції вплинули на Росію, і всі країни-члени ЄС довели, що будуть діяти спільно для того, щоб реагувати на зовнішні загрози і керуватися принципами спільного підходу до проблеми», - сказав Мінгареллі.

Як повідомлялося, Мінгареллі заявляє, що Росія є основною загрозою для Чорноморського регіону.



Джерело: УНІАН